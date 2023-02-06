氣球事件 中國：考驗美方對改善兩國關係誠意

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（中央社台北6日電）針對中國偵察氣球入侵美國領空，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，「飛艇誤入」美國領空「完全是意外偶發事件」，但考驗的是美方「對穩定和改善中美關係的誠意」及「處理危機的方式」。

毛寧更反控美國說，「歷史證明，經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國」。美方「刻意的渲染炒作甚至武力襲擊，是不可接受的，不負責任的行為」。

中國外交部下午舉行例行記者會，氣球入侵事件成為現場提問焦點，多名外媒對此追問中方立場，毛寧在回答相關問題時，作上述表示。

毛寧針對美方指拉丁美洲上空也出現中國偵察氣球宣稱，這個「無人飛艇」來自中國，「屬民用性質，用於飛行試驗」。受氣候影響且「自身控制能力有限」，飛艇「嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比（海）上空」。這一說法，與中方日前對偵察氣球入侵美國領空幾乎如出一轍。

她在回答美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪中後，中方要如何防止美中經貿關係繼續下滑時聲稱，這次「飛艇誤入」美國領空「完全是意外偶發事件」，但考驗的是美方對「穩定和改善中美關係的誠意」以及「處理危機的方式」。美方應當與中方相向而行，妥善管控分歧，避免誤解誤判破壞彼此互信。

毛寧並對美國前總統川普（Donald Trump）時期就有中國偵察氣球飛到美國聲稱，中國是「負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法」，已與「有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解」。

至於美方認定中國這一偵察氣球用於監視並非民用，且飛行路徑經過敏感區域，毛寧宣稱，這「完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件」。「歷史證明，經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國」。美方刻意的渲染炒作甚至武力襲擊，是「不可接受的，不負責任的行為」。

在被問到美中之間針對此事有哪些溝通管道時，毛寧並未正面回應，僅說中方一直與美方保持著溝通，並向美方通報中方核實後了解的訊息和情況。（編輯：邱國強/李雅雯）1120206