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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空1/46
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中國偵察氣球侵美領空 外交部：挑釁行徑本應受國際譴責

2023/2/6 14:39（2/6 15:12 更新）
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美國國防部2日晚間發現一顆中國偵察氣球（圖）侵入美國領空。（Chase Doak/via 路透社）
美國國防部2日晚間發現一顆中國偵察氣球（圖）侵入美國領空。（Chase Doak/via 路透社）
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（中央社記者游凱翔台北6日電）中國高空偵察氣球侵入美國領空，外交部今天表示，中方侵犯他國領空以及主權的行為，如同其軍機艦屢次在台海、東海及南海的種種灰色地帶挑釁行徑，台灣感同身受，這些危險而不當的作法，本應受到國際社會譴責。

中國偵察氣球入侵美國領空，外交部4日指出，政府注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會。中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

部分媒體以評論方式質疑外交部回應，外交部北美司今天在官網回應，但並未點名針對哪個媒體。

外交部表示，特定媒體近日就中國高空偵察氣球侵入美國領空發表評論稱，高空氣球事件算不上是多麼重大危機，不要被逮到就好，更評論外交部的聲明只是為了表態討好美國、藉機羞辱北京云云。

外交部說明，中方這種違反國際法、侵犯他國領空以及主權的行為，如同其軍機艦屢次在台海、東海及南海的種種灰色地帶挑釁行徑，都是危險而不當的作法，台灣感同身受，中方行徑本應受到國際社會譴責。此外，此事件不僅凸顯中國在各地進行情蒐的野心，也引起其他直接受波及的加拿大及若干拉丁美洲國家的警覺與關切。

外交部認為，特定媒體卻先是將中國以情蒐飛行器入侵他國領空行徑大事化小、輕描淡寫，繼之對遭入侵國的警覺與防衛尖酸輕蔑、轉移焦點，甚至指稱遭入侵國將氣球擊落是「賠本作秀」，以窮盡顛倒是非的言論為中國脫罪、奚落美國及台灣政府的回應，其立場與口吻與對岸如出一轍，更罔顧台灣也持續受到挑釁脅迫的事實，令人匪夷所思。

外交部呼籲民眾應具媒體識讀能力，切勿受類此媒體的惡意論述影響對國際事務的正確理解，甚至落入中國認知戰的陷阱。威權政體的各種危險行徑，正在對國際社會和平穩定構成威脅，民主國家政府與人民應提高警覺，團結合作因應。（編輯：翟思嘉）1120206

中國高空偵察氣球侵入美國領空引爆外交風暴。（中央社製圖）
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#間諜氣球
#中國
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