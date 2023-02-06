新加坡官員：盼台海不會爆發戰爭 但風險已升高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）美中關係因偵察氣球事件再度緊繃之際，星官員表示，美、中持續將彼此視為競爭者也是威脅，其中一個「危險焦點」即是台灣；新加坡希望台海不會爆發戰爭，但風險已升高。

「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）昨天出席當地福建會館新春團拜活動致詞提及當前全球情勢並表示，新加坡需因應更多不確定性及挑戰。

他指出，歐洲發生戰爭，亞太超級強權間也可能發生衝突，另外，全球興起保護主義，削弱多邊貿易體系。

新加坡長期與美國、中國及歐洲國家維持關係，尚穆根表示，這是因為星國相信許多主要國家都需要參與亞洲事務，以維持權力平衡。

他直言，有些區域內的大國認為只有亞洲國家應該參與亞洲事務，但新加坡是小國，有不同觀點，「區域內有許多行為者，而不是只有一個主宰的強權國家，這對小國來說比較安全」。

尚穆根發表這番談話的時機正值美、中因中國高空偵察氣球進入美國領空而引發外交風暴，導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪中行程。儘管先前美中關係有緩和跡象，但專家分析，氣球事件強化美國國會反制中國威脅的信念，美中關係再蒙陰影。

中國稱這是一個用於氣象研究的民用設備「誤入」美國，但五角大樓認為，這是用於情報搜集的偵察氣球。

美、中近年關係緊繃，雙方在軍事、科技與經濟領域相互較勁，並在台灣議題意見分歧。

尚穆根指出，美國和中國持續將彼此視為競爭者、也是威脅，其中一個危險焦點（dangerous focal point）即是台灣。

他表示，若台海發生戰爭，將對新加坡產生很大的直接衝擊，「我們希望台海不會發生戰爭」，但風險已經升高。

近期台海局勢升溫，新加坡政府已多次對此表達擔憂。

日前在印尼舉行的東協外長會議也觸及兩岸情勢。會後聲明指出，東協國家持續關切兩岸情勢發展對區域穩定的影響，包括可能導致誤判或衝突發生；東協已準備好，在促進相關各方和平對話上扮演有建設性的角色。（編輯：陳惠珍）1120206