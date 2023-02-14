擊落中國偵察氣球 美軍：打撈到關鍵感測器

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國防部官員表示，已在南卡羅來納州外海約50英尺深的地方打撈到中國間諜氣球的「重要」部分。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘配備起重機的打撈船10日抵達此區，在天候情況許可下開始從海底吊起殘骸，包括偵察氣球下方的有效負載以及電子設備。

中國偵察氣球攜帶的設備重約907公斤，大小如3輛校車。美國國防部官員說，敏感零件將送至聯邦調查局（FBI）進一步調查。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，工作人員打撈到相當多的中國偵察氣球碎片。

路透社報導，美國北方司令部（United States Northern Command）在聲明中說：「工作人員已從現場打撈到重要殘骸，包括所有已識別出的重點感測器與電子設備，以及結構的大片碎塊。」

白宮不願公布進一步打撈行動的時間表，尤其是現場天候不穩，限制了海軍潛水員下水的機會。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天說：「考慮到海況與天氣狀況，並讓潛水員有一定程度的安全保障，這可能要花上很長一段時間。」

這枚中國偵察氣球1月28日入侵美國領空，2月4日遭擊落墜入海中。北京當局否認這是政府的偵察設備。這起事件導致華府與北京關係趨緊，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此延後中國行。

這也促使美軍細查空域，搜索其他雷達沒有偵測到的物體，並在10日到12日前所未見地連續3天共擊落3個飛行物體。

美軍與拜登政府承認，他們對近來的幾起高空不明物體所知不多，包括它們是如何在高空停留、由誰建造的，以及是否在蒐集情資等。

美國防長奧斯汀今天試圖安撫美國民眾，請大家別對不明物體構成的風險過於緊張。

奧斯汀在前往布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）會議時說：「我想向美國人保證，這些物體對地面上的人並不構成軍事威脅。」

「然而，它們確實構成民航風險，也有情報蒐集的威脅。」

美軍已表示，10日到12日擊落的這3個高空物體，射擊難度比擊落最初的那顆中國偵察氣球要高，因為它們的體積較小且缺乏傳統雷達特徵。

一名不願具名的美國官員說，一架F-16戰機12日升空射擊一枚高空物體時，首發響尾蛇飛彈沒打中，要動用第兩枚飛彈才順利將之擊落，足以說明這類行動的困難度。

奧斯汀表示，最近擊落的這3個高空物體碎片尚未被打撈上岸。一個10日落在美國阿拉斯加州外海的海冰與雪地上；另外兩個分別於11、12日在加拿大育空地區（Yukon Territory）以及美國密西根州休倫湖（Lake Huron）上空被擊落。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120214