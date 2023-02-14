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中國偵察氣球入美領空
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中國偵察氣球入美領空2/97
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美國擊落侵入領空氣球後 布林肯傳考慮本週會王毅

2023/2/14 04:07
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）中國高空偵察氣球近日入侵美國領空並遭擊落後，有媒體指出，美國國務卿布林肯正考慮在本週稍晚召開的慕尼黑安全會議上，會晤中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士說法報導，布林肯（Antony Blinken）正考慮在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會晤王毅。

一位不具名的美國官員告訴路透社，布林肯與王毅有可能在慕尼黑會面。知悉美方計畫的第2名消息人士也說這是可能的，但尚未獲得證實。

美國國務院和中國駐華盛頓大使館沒有立即回覆路透社的置評請求。

由於中國的一顆偵察氣球於1月底侵入美國領空，布林肯延後了原定2月5日至6日的訪問中國行程。這顆氣球2月4日已在大西洋海岸被美軍戰機擊落。

美國國防部稍早指出，美軍最近幾天已經擊落了北美洲上空的4個飛行物體，最近的一次是昨天，一個八角形物體在美國與加拿大邊境的休倫湖（Lake Huron）上空被擊落。

中國外交部也聲稱，去年以來美方高空偵察氣球10多次非法飛越中國領空，但白宮今天予以否認，兩大超級強權緊張情勢也日益升高。（譯者：陳彥鈞）1120214

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