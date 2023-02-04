偵察氣球讓美中破冰亂套 布林肯：情勢允許再訪中

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美國國務卿布林肯原訂5日至6日訪問中國，因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，訪中行程決定延期。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）繼美國昨天發現一枚中國偵察氣球侵入領空，讓國務卿布林肯（Antony Blinken）難得的訪中計畫宣告延期後，五角大廈今天表示又發現一枚中國偵察氣球飛越拉丁美洲。

法新社報導，五角大廈表示，昨天發現的偵察氣球目前正往東飛越美國中部上空，並稱美方出於安全因素才未予擊落。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中說：「我們看到一枚氣球正通過拉丁美洲的報告，評估又是一枚中國偵察氣球。」賴德並未說明這枚氣球出現的確切地點。

布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，以緩和美中之間的緊張關係，卻因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空，疑似蒐集敏感情資而臨時延期。

布林肯宣布取消中國行之前，中國當局曾罕見對這枚偵察氣球發表聲明，稱這艘民用科研「無人飛艇」受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

不過，美國總統拜登政府仍將其定調為可人為操作的「偵察氣球」。

布林肯表示，他今晚與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話時已明確表明，「偵察氣球出現在美國領空，明顯侵犯美國主權也違反國際法，是不負責任的行為」，並稱「美國致力與中國進行外交往來，我將待情勢允許時再擇日出訪北京」。

布林肯告訴記者：「目前第一步就是讓偵察氣球離開我國領空，這也是我們正在關注的重點。」

根據中國外交部官網，王毅稱雙方「以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通」，強調中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，「我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧」。

美國國防部一名官員稍早在不願具名的情況下表示，拜登曾要求對這枚偵察氣球採取軍事手段，但五角大廈認為，擊落氣球造成的碎片，可能對陸地上的民眾構成風險，還說「從情蒐角度來看，這枚氣球的附加價值有限」。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120204

美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，外界高度關注。（Chase Doak/via 路透社）