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中國間諜氣球爆炸？網友瘋傳美國官員駁斥不實[影]

2023/2/4 18:05（2/4 18:25 更新）
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（中央社蒙大拿比靈斯3日綜合外電報導）在中國間諜氣球闖入美國領空引發爭議之際，推特用戶今天上傳影片指出，蒙大拿州上空發生爆炸，疑似是這顆氣球。但是美國國防官員告訴媒體，氣球爆炸的說法不是事實。

蒙大拿州媒體KRTV報導，當地女子摩爾（Dolly Moore）聲稱，她目擊到蒙大拿州比靈斯（Billings）上空今天可能發生爆炸，並在推特分享拍到的影片。

摩爾推文寫道：「好的，這就是我幾分鐘前捕捉到的窗外影像。我看到一架噴射機快速飛過，隨後在空中爆炸。哇靠！蒙大拿州比靈斯。」

這段影片在社群媒體瘋傳，內容可以聽見巨大聲響，但不清楚聲音來自何處。KRTV MTN News已訪問摩爾，證實她是今天拍攝這段影片。美國國防官員則表示，蒙大拿州上空那顆氣球並未爆炸。

福斯新聞頻道（Fox News）製作人蘭吉爾（Sean Langille）推文表示：「國防官員已告訴福斯新聞頻道葛里芬（Jennifer Griffin），蒙大拿州上空那顆氣球沒有爆炸，也沒被美國軍方擊落。聲稱顯示這顆氣球爆炸的影片並非傳達事實。」

比靈斯市當局也推文寫道：「我們注意到這段在推特上分享的影片，以及聲稱比靈斯上空發生『大爆炸』的說法。然而，我們的警局、消防局及機場未接獲任何與此影片有關的事件通報，雷達未發現任何飛機失事。」（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1120204

#摩爾
#美國
#蒙大拿州
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