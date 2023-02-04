不甩中國急滅火 川普及共和黨人喊擊落偵察氣球

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國2日公布中國高空偵察氣球侵入本土領空，但出於安全考量不予擊落。到了今天，美國前總統川普及愈來愈多共和黨國會議員要華府當局擊落偵察氣球的呼聲高漲。

美國「財經內幕」（Business Insider）報導，正值北京當局敦促美方冷靜之際，川普在他自創的社群平台Truth Social上發文寫道：「擊落那枚偵察氣球！」

美國五角大廈今天晚間表示，為因應不明威脅，美國官員曾考慮擊落氣球，但也發現這枚氣球不會對飛行安全或陸地上的美國民眾造成威脅。另外也有人擔心，擊落氣球造成的碎片可能構成安全風險。

五角大廈發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）告訴記者：「這枚氣球大到足以讓我們再次審視因應措施，也發現無論碎片散落何方，都有可能造成平民受傷、死亡或重大財產損失，於是我們將這點納入整體評估後又重新考量。」

賴德說：「但同樣地，我們會繼續監控它並進行滾動式評估。」

中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。

布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，以緩和美中之間的緊張關係，卻因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空，疑似蒐集敏感情資而臨時延期。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，美國沒有及早採取行動是個錯誤。

美國聯邦參議院外交委員會議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特寫道：「沒有趁中國偵察氣球飛越人煙稀少地區時將它擊落是個錯誤…這不是什麼熱氣球，它有很大的酬載感測器，相當於2輛市區公車的大小，還能獨立運行。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120204