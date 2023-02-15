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美日高層雙邊會談 批中國偵察氣球侵犯主權

2023/2/15 10:33（2/15 10:53 更新）
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日本外務省事務次官森健良（左）與美國副國務卿雪蔓14日在華府舉行雙邊會談。（圖取自twitter.com/DeputySecState）
日本外務省事務次官森健良（左）與美國副國務卿雪蔓14日在華府舉行雙邊會談。（圖取自twitter.com/DeputySecState）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）美國及日本外交高層今天在華府舉行雙邊會談，雙方談論中國挑釁行徑，包括近幾年在美、日領空出現的中國偵察氣球，批評此舉侵犯主權且違反國際法。

美日韓外交高層繼昨天3邊會談後，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天在華府相繼與日本外務省事務次官森健良、韓國外交部副部長趙賢東召開雙邊會議，談論雙方合作、全球供應鏈及其他區域議題。

面對美軍2日4日擊落一只入侵領空的中國偵察氣球，日本近日也「強烈推定」近幾年曾多次出現在日本領空的球形飛行物體，為中國施放的無人偵察用氣球，雪蔓今天與森健良在會上特別談論偵察氣球問題。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間發布的會議摘要，雪蔓與森健良在會上皆同意，中國偵察氣球飛越他國領空的作為，侵犯主權且違反國際法。

森健良與趙賢東昨天和雪蔓召開聯合記者會，也曾公開力挺美國處理偵察氣球的立場。

森健良表示，華府說明中國對美國主權犯下令人無法接受的侵犯，因此做出審慎合法回應，他已表達支持美方立場，「不允許任何國家侵犯他國主權」。

趙賢東則呼應說，韓國已清楚表達，任何侵犯他國領土主權的行徑都不可容忍，應依據國際法採取必要措施。（編輯：韋樞）1120215

#森健良
#雪蔓
#趙賢東
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