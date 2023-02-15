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偵察氣球飄日本上空 日防衛省：推定是中國施放

2023/2/15 09:02（2/15 09:28 更新）
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日本防衛省表示，2020年6月在宮城縣仙台市有人目擊到氣球形狀的飛行物。（共同社）
日本防衛省表示，2020年6月在宮城縣仙台市有人目擊到氣球形狀的飛行物。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）有民眾日前在日本上空目擊到氣球形狀的飛行物體，日本防衛省14日晚間宣布，強烈推定是中國施放的無人偵察用氣球，已透過外交管道進行交涉。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示，有民眾目擊到氣球形狀的飛行物，過去曾飄在日本上空，包括2019年11月在鹿兒島縣薩摩川內市等地、2020年6月在宮城縣仙台市等地、2021年9月在青森縣八戶市等地。

此外，2022年1月，日本海上自衛隊反潛機在九州西方公海上也發現有不明氣球。

日本防衛省表示，2019年11月及2020年6月、2021年9月被目擊在日本領空內的氣球形狀飛行物，經多次分析後的結果，強烈推定判斷是中國施放用的無人偵察用氣球。

日本防衛省相關人士表示，原本在分析時就認為有些飄在日本上空的氣球可能是中國的氣球，美軍2月4日擊落中國的氣球，日本獲得美方的資訊後做綜合分析，研判是中國施放的無人偵察用氣球。

日本防衛省透過外交管道向中國政府要求確認真相，並強烈要求今後不要再發生同樣的事，並向中國政府提出關切，表示絕不接受外國的無人偵察用氣球等侵犯領空。（編輯：高照芬）1120215

#偵察氣球
#日本
#中國
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