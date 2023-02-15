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類氣球小型飛行物現蹤邊界 摩爾多瓦短暫關領空

2023/2/15 08:41（2/15 09:55 更新）
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摩爾多瓦當局表示，14日偵測到一個類似氣象氣球的飛行物體後，暫時關閉領空。圖為摩爾多瓦首都基希涅夫一景。（路透社）
摩爾多瓦當局表示，14日偵測到一個類似氣象氣球的飛行物體後，暫時關閉領空。圖為摩爾多瓦首都基希涅夫一景。（路透社）
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（中央社基希涅夫14日綜合外電報導）摩爾多瓦當局表示，摩爾多瓦今天偵測到一個類似氣象氣球的飛行物體後，暫時關閉領空。與此同時，這個前蘇聯加盟共和國與俄羅斯之間的緊張關係正在發酵。

綜合法新社與路透社報導，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）昨天指控俄羅斯密謀利用偽裝成反政府抗議人士的破壞者，以暴力方式推翻摩爾多瓦親歐洲領導階層，俄國否認上述指控。

摩爾多瓦民航局表示，今天接獲的國防部報告稱，在摩國北部靠近烏克蘭邊界處發現一個類似氣象氣球的「小型不明物體」。

民航局在聲明中說，天氣狀況導致他們無法追蹤及識別該物體和其飛行路徑，「為了保障民航交通安全」，因而決定關閉領空。

在確保公民安全不會受到威脅後，摩爾多瓦稍後已重新開放領空。

一家摩爾多瓦報紙報導，「有一架外國無人機在未經許可的情況下飛行」。

摩爾多瓦10日表示，一枚俄羅斯飛彈在攻擊烏克蘭基礎設施期間越過其領空，摩國已召見俄羅斯大使提出抗議。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120215

#摩爾多瓦
#俄羅斯
#民航局
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