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經濟動盪、俄烏戰爭影響 摩爾多瓦親西方政府總辭

2023/2/11 15:39（2/11 15:54 更新）
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摩爾多瓦總理加夫利塔（圖）內閣10日總辭。（Inquam Photos/Octav Ganea via 路透社）
摩爾多瓦總理加夫利塔（圖）內閣10日總辭。（Inquam Photos/Octav Ganea via 路透社）
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（中央社摩爾多瓦首都基希涅夫10日綜合外電報導）在經濟動盪、俄羅斯攻打鄰國烏克蘭的外溢效應下，摩爾多瓦親西方政府在經歷了18個月的混亂後，於今天宣布總辭。

路透社報導，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）已接受總理加夫利塔（Natalia Gavrilita）提出的辭呈，並提名48歲的總統幕僚、前內政部長雷奇安（Dorin Recean）接任總理一職。

預料國會很快將批准雷奇安的人事案。雷奇安表示，他會繼續推動讓摩爾多瓦加入歐洲聯盟（EU），並重振經濟。

他在記者會上說：「新政府將有3大優先要務，即秩序與紀律、新生活和經濟、和平與穩定。」雷奇安為桑杜的國防顧問及摩爾多瓦安全委員會秘書。

雷奇安面臨的挑戰包括解決所謂俄羅斯欲破壞摩爾多瓦穩定的企圖。摩爾多瓦人口250萬，前身為蘇聯加盟國，與烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）暨歐盟成員國羅馬尼亞接壤。

在摩爾多瓦分離地區外聶斯特（Transdniestria）設有駐軍的俄羅斯，對摩爾多瓦分離可能加入歐盟感到憤怒。

摩爾多瓦當局今天表示，俄羅斯飛彈在擊中烏克蘭前侵犯了摩國領空，並召見俄國大使以表抗議，進一步升高緊張情勢。

摩爾多瓦外交部譴責「近來針對摩爾多瓦不友善的行動及言論」，還說這些事情「絕對無法接受」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120211

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#摩爾多瓦
#雷奇安
#俄羅斯
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