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日擬放寬擊落氣球要件 非正當防衛也能使用武器

2023/2/15 11:41
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（中央社東京15日綜合外電報導）有關外國氣球飛進日本上空時，自衛隊至今僅限「正當防衛」與「緊急避難」才能使用武器擊落，但日本政府防衛省今天表明將檢討放寬相關要件。

日本經濟新聞報導，防衛省表示，至今為止只有屬正當防衛等情況可擊落侵犯領空的航機；為了能更易於因應氣球，未來將修改方針。

防衛省今天是在執政黨自民黨內國防部會等聯席會議做上述表示，自民黨安全保障調查會幹事長木原稔等人會後受訪時進行轉述。

日本目前針對未經許可侵犯領空的外國航機，視為違反國際法，自衛隊可基於自衛隊法第84條規定採取因應措施。

自衛隊法規定，自衛隊為促其降落或離開領空可採取「必要措施」，但日本政府過去對法律所做見解是，「僅限正當防衛與緊急避難才能使用武器」。

防衛省在看到美軍擊落中國偵察氣球後，在今天的會議上提出為因應氣球及無人機，「希望修改武器使用規範」。

防衛省提到「即使不屬正當防衛等情況，也可能影響到其他民航機等飛行路線」的憂慮，提出非透過修法、而是以變更法律解釋來因應的想法。至於具體變更內容，將由日本政府與執政黨進行討論。

防衛省2月14日晚間表示，過去在日本領空內確認到的至少3個飛行物體，「強烈推斷是由中國放飛」。這3個飛行物體分別在2019年11月的鹿兒島縣、2020年6月的宮城縣及2021年9月的青森縣上空被發現，外觀皆為氣球型。

日本政府已透過外交管道要求中國確認事實關係並避免再犯，也表達「絕對無法容許外國無人偵察氣球等物體侵犯領空」的立場。

另外，日本放送協會（NHK）報導，日本前防衛大臣、現為自民黨安全保障調查會會長的小野寺五典，在今天上午舉行的自民黨會議上說，「如果到現在還無法掌握是中國的物體，是非常嚴重的問題；但如果已掌握到，至今仍未表達抗議的話，這是更為嚴重的問題」。

小野寺說，對日本的防衛來說，這是令人擔心可能存在一大漏洞的事例。防衛大臣濱田靖一表示未來將採取必要措施，雖然理解是像美國一樣採取擊落方式在內的因應作為，但還是要聽取政府方面的說法。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120215

#日本
#防衛省
#自民黨安全保障調查會
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