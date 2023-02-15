偵察氣球事件升溫 中國：將對美實體採反制措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京15日電）美中偵察氣球事件持續升溫，中國外交部今天表示，中方將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施。

美中因偵察氣球事件導致雙邊關係緊張，美國商務部為此將6家中國企業列入了黑名單。根據人民日報等大陸媒體消息，中國外交部今天舉行例行記者會，會上由發言人汪文斌做出上述言論。

汪文斌聲稱，中國「民用無人飛艇」誤入美國領空，「完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件」，中方已多次向美方說明情況。

他接著指責，美方濫用武力、過度反應、升級事態，並指美國以此「為藉口非法制裁中國企業和機構」。

汪文斌表示，中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權、安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。

不過根據陸媒報導，汪文斌並未具體說明採取的反制措施為何。

據路透社此前報導，6個中國實體被列入出口管制實體清單（Entity List）後，將更難取得美國的技術出口。美國商務部說，這6個實體支持中國人民解放軍現代化，以及包含飛艇與氣球的航天計畫。

其中2個實體是北京南江空天科技股份有限公司與中國電子科技集團公司第四十八研究所。（編輯：陳沛冰）1120215