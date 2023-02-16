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氣球事件掀外交風波 美：維持與中國對話管道

2023/2/16 10:09（2/16 10:14 更新）
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美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球（下）。（路透社）
美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球（下）。（路透社）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天表示，即便美中因中國偵察氣球事件發生嫌隙，美國將繼續努力維持與中國的溝通管道。

法新社報導，雪蔓表示，氣球事件雖導致國務卿布林肯（Antony Blinken）取消本月的訪中行，美中兩國「從未停止溝通或試著相互了解」。

雪蔓說：「美國過去、現在和未來都會維持與中國的溝通管道，如此才能負責任地管理兩國間的競爭。」

她在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時指出：「我們看不出與中國發生衝突。我們相信外交力量可以防止誤判、進一步避免衝突。」

針對美國鷹派有關自中國經濟抽身的說法，雪蔓說：「與誰脫鉤這樣的討論，我們沒有；降低高風險區的風險，這倒是絕對有。」

不過，她表示，美國在幾項議題上立場依舊堅定，包括香港、西藏和新疆的人權問題，以及中國針對台灣所採取的「經濟脅迫」與「威脅行徑」。

至於布林肯出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時，是否將會見同樣與會的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，對此，雪蔓婉拒說明。

但她指出，布林肯的訪中行只是延後，並非取消。她說：「我們希望重新將它排進行程之中。」

中國氣球1月底入侵美國領空後，美軍依總統拜登的命令於2月4日將它擊落。美方表示這是一顆偵察氣球，中方則堅稱這顆氣球用於氣象等科研，屬民用性質。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120216

美國副國務卿雪蔓15日出席華府智庫活動。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年2月16日
美國副國務卿雪蔓15日出席華府智庫活動。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年2月16日
#雪蔓
#布林肯
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