氣球無人機若侵入領空 日本擬允自衛隊擊落

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日本政府16日表示，擬調整自衛隊法運用方針，將放寬動武條件，准予以擊落侵犯領空的氣球或無人機。圖為日本自衛隊戰機。（圖取自facebook.com/mod.japn）

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）中國偵察氣球事件引全球關注，日本政府今天表示，為守護人民及財產、航空路線等安全，對於侵犯領空的氣球或無人機，擬調整自衛隊法運用方針，將放寬動武條件，准予以擊落。

日本產經新聞報導，這將是日本政府首度決定對於侵犯領空的氣球、無人機等也列入可使用武器的對象。

日本政府今天向聯合執政的自民黨、公明黨各自召開的國防部會等說明調整自衛隊法運用的新方針。向來日本自衛隊法84條規定，都是以有人駕駛的戰機為前提，若航空器未經許可進入日本領空違反國際法，自衛隊得以採取「必要措施」逼迫降落或離開，並限正當防衛情況下才可動武，但對於無人機則未明確規定是否能動武。

日本政府說明，採取方針包括氣球在內的無人機若不聽從警告、持續待在日本領空，因會阻礙其他飛機的飛航安全，且為保護地面上的人民生命及財產，將允許使用武器。

日本防衛省今後將根據這項對於無人機的新應處方針，修改有關對接近領空的不明機體，實施戰機緊急升空的航空自衛隊因應要領。

美軍戰機4日擊落飄在美國領空的中國偵察氣球；日本政府日前公布過去中國的無人偵察用氣球在日本上空飛行的案例有3例，研議日後的因應之道。

日本防衛省14日表示，有民眾目擊到氣球形狀的飛行物曾飄在日本上空，包括2019年11月在鹿兒島縣薩摩川內市、2020年6月在宮城縣仙台市、2021年9月在青森縣八戶市等地。（編輯：張芷瑄）1120216