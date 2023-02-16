東引靶場拾獲簡體字樣氣球 陸軍初判氣象探測器
2023/2/16 19:45（2/16 20:59 更新）
陸軍司令部16日表示，東引地區在靶場拾獲有有簡體字樣的氣球殘體，初判為氣象探測儀器。圖為東引島中柱港。（圖取自維基共享資源；作者Viy4092，CC BY-SA 4.0）
（中央社記者游凱翔台北16日電）陸軍司令部今天表示，東引地區上午發現有不明物體飄落，經搜索後在靶場拾獲有「太原無線電」、「氣象儀器」等簡體字樣、直徑約1公尺氣球殘體，初判殘骸為氣象探測儀器，已送交相關部門進一步鑑定。
陸軍司令部晚間發布新聞稿表示，東引地區指揮部約在上午11時發現空中有不明物體飄落，經搜索後在靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。
陸軍指出，初步研判該殘體屬氣象探測儀器，已由相關部門收存，並進一步鑑定、處理；陸軍強調，已要求各單位加強營區巡視，持續運用情監偵手段，掌握周邊動態。（編輯：黃國倫）1120216
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