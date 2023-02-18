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國防部：分析東引拾獲氣球殘體 無攝錄影音設備

2023/2/18 20:06
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（中央社記者黃雅詩台北18日電）陸軍東引地區指揮部日前發現氣球殘體，國防部今天表示，經編組專業團隊、實施分析比對後，屬不具攝錄影音設備的氣象探空儀器；另外，國軍正針對正步訓練實施研討，網傳「正步走法模仿解放軍」並非事實。

東引地區日前發現有不明物體飄落，經國軍搜索後在靶場拾獲有「太原無線電」、「氣象儀器」等簡體字樣，直徑約1公尺的氣球殘體，初判殘骸為氣象探測儀器。

國防部今天指出，此氣球殘體經拆解與鑑識分析，內部構造計有天線、溫（濕）度感測元件，及資料發射機板、鋰電池等，無攝錄影、錄音及儲存相關裝置，與探空氣球構造雷同。

國防部說明，統計近年台海周邊所發現空飄氣球，為配合季節盛行風向，多集中在每年12月至次年2月；國軍持續運用聯合情監偵手段，以複式偵監與識別，綿密掌握台海周邊動態。

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另有媒體稱「國軍恢復踢正步且走法類似解放軍」一事，國防部澄清，正步為「國軍基本教練」項目之一，目的在訓練官兵熟習軍事動作，養成軍紀嚴肅、精神鞏固、意志堅定的軍隊；檢閱部隊正步訓練，除可提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致的精神，為戰力奠基。

國防部指出，國軍配合T-91步槍、戰鬥個裝等新式裝備配發，著眼實戰化訓練，針對正步訓練的持槍方式、著裝及程序等實施研討，以修訂相關準則，網傳「正步走法模仿解放軍」並非事實。（編輯：林興盟）1120218

#國防部
#國軍
#解放軍
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