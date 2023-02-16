疑中國間諜氣球入侵 日本前防相籲與台共享情報

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本前防衛大臣、現為執政黨自民黨安全保障調查會會長的小野寺五典表示，疑似是中國間諜偵察氣球的飛越事件顯示，日本和台灣需要共享有關潛在共同空中威脅的「關鍵」情報。

路透社報導，小野寺五典指出：「我們跟台灣沒有這類的雙邊關係，所以不會就此展開合作，但日本政府將必須考慮下一步該怎麼做。」

儘管日本與台灣沒有正式外交關係，但日方擔心，一旦北京當局掌控台灣，就會危及日本的國家安全。

小野寺五典提到，日本與台灣共享情報的一種方式可以透過親密盟邦美國。他還說自己今年1月曾訪問台灣，並聽取中國對台威脅的相關簡報。

日本當局14日表示，懷疑中國的間諜偵察氣球至少曾3度飛越日本上空，最近一次是在2021年。

小野寺五典還說，自衛隊先前皆未出手攔截，但東京當局可能放寬相關規定，允許日方戰機將其擊落，就如同美國本月稍早採取的行動。

日本政府昨天宣布，已向北京當局表達「絕對無法容許外國無人偵察氣球等物體侵犯領空」的立場。

日本經濟新聞報導，防衛省昨天表示，根據現行規定，只有正當防衛或緊急避難等情況才可動用武器，擊落侵犯領空的航機，但為了更易於因應氣球，未來將修改相關方針。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120216