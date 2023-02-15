氣球事件北京回應被動 專家：暴露中共國安決策缺陷

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（中央社台北15日電）中國國防和外交政策專家、澳洲雪梨大學副教授袁勁東指出，氣球事件暴露北京回應被動及國安決策協調差的嚴重缺陷，並說因氣球爭議引發的緊張局勢和中美相互指責才剛開始。

德國之聲（DW）專訪袁勁東分析使中美齟齬加劇的氣球爭議，並於14日刊登訪問全文。他說，這個事件暴露中國國家安全決策的嚴重缺陷。

袁勁東表示，顯然氣球歸屬於解放軍，但軍方並未與政府其他部門妥善協調，中共中央國家安全委員會及其辦公室無權指揮軍隊，外交部對此也完全不知情，並且始終無法從相關單位掌握全面的訊息。

他說，這種情況可能對兩個大國未來如何管控危機構成嚴重挑戰，換句話說，就美國總統拜登（Joe Biden）政府而論，因為不知誰是中國方面的關鍵角色，以致不清楚危機時刻該跟誰接觸，而且中方常常拒絕溝通。

另據「紐約時報」（The New York Times）14日報導，巨型高空氣球闖入美國空域引發恐慌前，北京航空航天大學資深學者武哲已於2019年宣布，他的團隊成功把飛艇「追雲號」送上2萬公尺高空，並完成橫越北美洲等環繞地球大半的飛行。

武哲曾協助設計噴射戰機，並具備研發隱形材料的專長，曾獲得中國軍方的嘉獎，據北航校方的官網，武哲曾獲聘中國人民解放軍總裝備部顧問委員會委員，不過這個單位如今已不存在。

德國之聲報導說，袁勁東指出，美國起初因應氣球事件的反應遲緩，多少與拜登政府有意於幕後尋求解決之道，並考慮到國務卿布林肯（Antony Blinken）當時即將訪中有關。

他說，拜登和中共領導人習近平於印尼峇里島會晤後，中美關係改善有限，當然美國政府很清楚，出動軍機擊落氣球，任何改善與中國關係的努力都將暫時無法繼續，不過美軍還是等到安全的時機才擊落。

袁勁東指出，反觀中國則是隨即喪失處理這起爭議的主動權，一直被動回應，從最先否認氣球的存在，到堅稱這是個民用氣球，之後又變成（溫和）譴責美方。

至於這場紛爭是否將導致中美緊張關係趨緩更難，他說，緊張局勢和相互指責的遊戲才剛剛開始，現今雙方需要冷卻，單方面尋求與對方接觸以改善關係不是當前的選項。

袁勁東表示，尤其接下來的幾個月，若美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃訪台，緊張情勢可能加劇。

儘管如此，袁勁東分析，兩國關係並非沒有轉圜的機會，因美國將於今年底主辦亞太經合組織（APEC）峰會，兩國的外交部門官員試圖在此之前達成若干成果。

他說，慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）也是個機會，可使中共外交一把手、中央外事工作委員會辦公室主任王毅和布林肯在會議的空檔會面。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120215