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端午連假遇藍眼淚旺季 馬祖3天旅宿訂房都破6成

2025/5/18 11:15
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（中央社記者余曉涵台北18日電）端午3天連假即將到來，根據交通部觀光署統計，其中連江縣因為遇到藍眼淚觀賞旺季，3天旅宿訂房率都超過6成，預計接近假期前訂房率可望再提高。

今年端午節連假為5月30日至6月1日，交通部觀光署日前也公布端午連續假期訂房率，但跟往年不同，觀光署從今年清明連假起，僅公布前幾名縣市訂房率。

根據觀光署統計，5月30日訂房率在6成以上縣市為澎湖縣71.94%、連江縣68.41%、苗栗縣67.87%3縣市；5月31日苗栗縣65.40%、連江縣64.46%2縣市；6月1日連江縣65.78%。

觀光署表示，假期前2天（5月30日至5月31日）平均訂房率達6成以上，依序為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%。

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觀光署指出，連江縣各單日及平均訂房率均超過6成，推估應是馬祖藍眼淚季節所致；另外，苗栗端午活動及澎湖花火節也吸引遊客，提高訂房率。

觀光署表示，此為連假15天前預估的訂房率，旅宿業者持續接受訂房，且民眾已習於接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前訂房率可望再提高。（編輯：陳仁華）1140518

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