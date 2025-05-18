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機長上廁所副機師暈倒 漢莎航班無人駕駛飛10分鐘

2025/5/18 13:20
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（中央社柏林17日綜合外電報導）德國媒體今天報導，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，飛行途中曾有10分鐘沒有機師操作。

美聯社引述德國新聞社（Deutsche Presse Agentur）報導指出，根據西班牙事故調查機構CIAIAC的報告，2024年2月17日，漢莎航空一架空中巴士A321型客機在從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往西班牙塞維亞（Seville）途中，副機師在機長去洗手間時暈倒。

根據這份報告，這架飛機在沒有機師駕駛的情況下飛了大約10分鐘。當時機上載有199名乘客和6名機組人員。

漢莎航空向德國新聞社表示，公司知道CIAIAC的調查報告，自己的飛行安全部門也有進行調查。德國新聞社報導指出，漢莎尚未披露內部調查結果。

儘管失去意識的副機師顯然在昏迷狀態下無意觸及操縱裝置，但由於自動駕駛儀在開啟狀態，飛機得以持續穩定飛行。德國新聞社報導指出，在此期間，座艙語音紀錄器在駕駛艙內所錄到怪異聲響，與急性健康緊急狀況相符。

機長最初嘗試輸入常規開門密碼，一般這麼做會觸發駕駛艙內的蜂鳴器來提示艙內人員開門。但機長當天這樣做了5次都無法進入駕駛艙。1名空服員試圖使用機上電話聯絡副機師。

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最後，機長輸入緊急密碼，藉此自己打開艙門。不過，德國新聞社報導指出，艙門即將自動開啟之前，副機師在身體不適下先從駕駛艙內開了門。

機長隨後決定在西班牙馬德里（Madrid）非計劃性降落，副機師接著送醫治療。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140518

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