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埔里上游擬設廢棄物掩埋場 居民成立自救會反對

2025/5/18 11:52（5/18 12:31 更新）
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南投埔里鎮民18日成立自救會反對設置事業廢棄物掩埋場，呼籲鎮公所、縣政府、中央部會堅決保障鄉親民生、農業用水安全與環境永續。（反對埔里鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場自救會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月18日
南投埔里鎮民18日成立自救會反對設置事業廢棄物掩埋場，呼籲鎮公所、縣政府、中央部會堅決保障鄉親民生、農業用水安全與環境永續。（反對埔里鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場自救會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月18日
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）埔里鎮民今天成立自救會反對事業廢棄物掩埋場，自救會指出，掩埋場恐污染下游水源，堅決反對設置，請鎮公所、縣政府、中央部會堅決保障鄉親民生、農業用水安全與環境永續。

有業者規劃在埔里鎮麒麟里興建垃圾掩埋場，居民認為有污染水源疑慮，今天成立「反對埔里鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場自救會」，由民進黨南投縣議員蘇昱誠擔任自救會長、副會長為麒麟里長黃戊寅，自救會表示，堅決反對興建掩埋場，要求立即撤回興建計畫。

蘇昱誠接受中央社記者訪問說，場址在埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉交界，海拔約640公尺，但埔里才約500公尺，規劃掩埋一般及事業廢棄物、爐渣等，若暴雨、土石流造成污水外流，恐影響下游地表水及地下水、民生與農業水源，盼透過自救會讓更多居民知道潛在風險。

自救會表示，業者計畫利用水頭段等32筆土地，面積約24.62公頃，興建掩埋總量達245萬立方公尺事業廢棄物掩埋場，包含一般及事業廢棄物、焚化爐飛灰固化物，沒有對地方詳細說明下進入環境影響評估程序，居民被蒙在鼓裡，將全力抗爭、反對到底。

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自救會表示，埔里鎮茭白筍田面積約1800公頃，由於掩埋場址海拔較高，一旦污水滲漏、崩塌或廢棄物外溢，將危及全鎮民生用水與農業安全，尤其南港溪下游烏溪還有鳥嘴潭人工湖，水質安全更不容草率，上游有大型事業廢棄物掩埋場，無疑是環境安全不定時炸彈。

南投縣環保局表示，目前進行興辦事業計畫審查，若通過，還有環境影響評估一階、二階等程序，屆時地方都能表達訴求與意見；由於此案爭議較大，除二階環評會議須公開，也要求業者在一階就辦說明會，開發案須經環評通過才可興建，縣府會確實把關。（編輯：陳仁華）1140518

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有業者規劃在南投縣埔里鎮麒麟里興建垃圾掩埋場，居民認為有污染水源疑慮，成立自救會表達反對。圖為掩埋場址預定地。（反對埔里鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場自救會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月18日
有業者規劃在南投縣埔里鎮麒麟里興建垃圾掩埋場，居民認為有污染水源疑慮，成立自救會表達反對。圖為掩埋場址預定地。（反對埔里鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場自救會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月18日
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