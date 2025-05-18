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智慧圍籬即時監控清運車輛 高雄近半年揪46件違規

2025/5/18 13:01
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（中央社記者張已亷高雄18日電）高市環保局去年底在快速道路及棄置熱區設置「智慧圍籬監控設備」，透過科技辨識技術，即時監控清運車輛，提升執法效率，截至4月底，透過智慧系統已告發46件違規。

高雄市政府環保局指出，依「廢棄物清理法」規定，清運業者必須為車輛安裝並維持GPS系統正常運作，違者可處新台幣6000元至300萬元罰鍰；若情節重大或涉及非法棄置行為，將移送地檢署追究刑責，並可能面臨車輛扣押、許可證撤銷等處分。

環保局今天發布新聞稿表示，為有效掌握廢棄物污染潛勢，及早防範非法棄置行為，環境部與全國各縣市環保局自民國113年起陸續在國道、省道等快速道路交流道口及棄置熱區設置「智慧圍籬監控設備」，透過車牌辨識技術結合GPS系統，即時監控廢棄物清運車輛。

環保局長張瑞琿指出，AI科技執法已成為環保稽查最新趨勢，設置智慧圍籬目的在於預防污染而非事後補救，透過科技輔助精準鎖定違規行為，並嚇阻非法棄置及不法混入焚化廠等情形。

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環保局指出，高雄設置的電子圍籬自113年12月開始上線運作，截至114年4月底，高雄透過智慧系統已告發46件違規案，累計裁罰金額達27萬6000元。

環保局表示，智慧圍籬系統建置後，建立中央與地方合作的智慧稽查網絡，並結合移動式縮時攝影機、不定期路邊攔檢及空拍機巡查等多元監控手段，提升查緝效能，有效偵測並追溯污染源頭、杜絕違法。（編輯：陳仁華）1140518

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