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Tizzy Bac遇鐵粉笑稱自己才是loser 巡演加開

2025/5/18 13:20
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）樂團Tizzy Bac巡迴演唱會「說出我的名字」日前在Legacy Taipei登場，互動環節遇到臨場反應超強的歌迷，直呼「原來loser是我們自己」。巡演將加開台中與高雄場次。

唱片公司今天透過新聞稿分享，Tizzy Bac全新專輯「說出我的名字」巡迴演唱會首場16日在Legacy Taipei登場，共演唱21首作品，包含影集「童話故事下集」主題曲「愛的多重宇宙」，以及「死了一個娛樂女記者之後」主題曲「失去做夢能力的人們」。

唱到「失去做夢能力的人們」，特別嘉賓歌手知更驚喜現身。知更回憶，第一次與團員惠婷見面時，便收到1顆「結緣水晶」，當時正參加「一起聽團吧」比賽，最終拿下冠軍。他開心笑說：「真的有被加持到！」

Tizzy Bac誇讚知更「人很有禮貌，歌卻很派（閩南語很壞之意）」，接著現場合唱知更的歌曲「爛情歌」。惠婷打趣：「這首歌詞真的很MAN、很派，是我寫不出來的類型。」

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演唱Loser一曲時，Tizzy Bac邀請全場觀眾一起打節奏，還現場號召投票，欲選出節奏跟不上的King of Loser，沒想到隨機邀請上台的歌迷臨場反應超強，完美打出節奏，Tizzy Bac笑虧：「原來loser是我們自己！」

演出最後，Tizzy Bac宣布，巡演將加開台中與高雄兩場，分別於10月18日、25日登場。（編輯：管中維）1140518

惠婷
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