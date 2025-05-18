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花蓮某校女教師疑遭勒斃 警方鎖定特定對象

2025/5/18 12:17（5/18 12:41 更新）
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花蓮縣秀林鄉某召會聚會所房間內，發現蔡姓女子疑遭勒斃，警方組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，也調閱周遭監視器及清查蔡女交友情況，目前已鎖定特定對象持續追查。圖為遭警方封鎖命案現場。中央社記者李先鳳攝 114年5月18日
花蓮縣秀林鄉某召會聚會所房間內，發現蔡姓女子疑遭勒斃，警方組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，也調閱周遭監視器及清查蔡女交友情況，目前已鎖定特定對象持續追查。圖為遭警方封鎖命案現場。中央社記者李先鳳攝 114年5月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮縣某校女教師昨天被人發現陳屍某召會聚會所房間內，且疑遭勒斃。警方組成專案小組，同時調閱周遭監視器及清查被害女教師交友情況，目前已鎖定特定對象持續追查。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，昨天下午4時許接獲民眾報案，指稱秀林鄉某召會聚會所房間內1名蔡姓女子疑似身亡。

警方及救護人員到場，確認女子明顯死亡，且頸部發現擦挫傷，隨即通報鑑識人員到場勘察、採證；新城警分局同步組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦；針對被害人生前是否遭到性侵及致命傷為何，警方回應，已報請地檢署相驗中。

被害女教師在花蓮偏鄉任教，學校校長告訴中央社記者，被害女教師去年教甄從外縣市來到花蓮服務，是非常盡責、優秀的老師；這兩天週休假日，明天上學後，師生知道此事會很難過、悲痛，校方將展開輔導措施。

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吳姓教友說，被害女教師去年8、9月報到後，就住在教會會所，為人親切，是非常好的姊妹，如今發生這種事，感到非常痛惜，可說是教會的損失；被害女教師非常照顧青少年，一個部落女孩得知噩耗，傷心難過大哭。

教友說，昨天被害女教師突然用自己的帳號在LINE群組發訊息「女老師遭殺害」，教友見狀後緊急找人，雖覺得可疑，又聯繫不上對方，於是通報警方。（編輯：蕭博文）1140518

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花蓮縣秀林鄉某召會聚會所房間內1名蔡姓女教師疑遭勒斃，警方組成專案小組，清查被害女教師交友情況，已鎖定特定對象持續追查。圖為警方於現場拉起封鎖線。中央社記者李先鳳攝 114年5月18日
花蓮縣秀林鄉某召會聚會所房間內1名蔡姓女教師疑遭勒斃，警方組成專案小組，清查被害女教師交友情況，已鎖定特定對象持續追查。圖為警方於現場拉起封鎖線。中央社記者李先鳳攝 114年5月18日
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