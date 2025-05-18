海巡署近3年驅離越界大陸漁船3693次 扣留64艘

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）海巡署今天指出，因應中國「伏季休漁期」展開，已加強護漁勤務，防範中國海警船干擾，保障台灣漁民作業安全，近3年多共驅離違法越界大陸漁船3693次、扣留64艘。

海巡署今天透過新聞稿表示，中國今年「伏季休漁期」自5月起展開，大陸漁船不得出港作業，提醒台灣漁民應密切注意周邊海域動態，提升警覺，確保作業安全。

海巡署指出，已依「政府護漁標準作業程序」加強護漁勤務，防範中國海警船干擾，以保障台灣漁民作業權益及人身安全。

海巡署表示，政府護漁不遺餘力，統計自民國111年至114年4月期間，共計驅離違法越界大陸漁船3693次、扣留64艘，罰鍰新台幣4675萬餘元、沒入13艘。

另外，統計近3年澎湖漁民報案遭中國海警船干擾計有8案，海巡署均第一時間調派艦艇馳赴現場保護漁民安全。

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海巡署呼籲，台灣漁民於中國「伏季休漁期」作業時，隨時保持通訊暢通，若遭遇中國海警船干擾，應立即撥打海巡署118報案專線，將全力守護漁民安全與權益。

伏季休漁，中國自1995年每年5月起單方面實施分區商業捕魚禁漁，範圍包括黃海、渤海、東海及南海北緯12度線以北等地主張的海域，期間約3至4.5個月，不同分區施行日期時間可能略有不同。（編輯：戴光育）1140518