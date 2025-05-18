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總統府前5/20辦迎賓活動 北市凱道周邊將交管

2025/5/18 10:53
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）總統賴清德就職將屆滿1週年，北市警方今天表示，配合外交部20日將舉辦迎賓活動，總統府周邊當天下午2時30分實施交通管制，部分路線公車配合改道行駛，請民眾多加留意。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿指出，配合外交部於20日下午在總統府前台北市凱達格蘭大道、重慶南路等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動，為維護活動交通秩序與安全，已規劃交通疏導管制措施。

迎賓活動期間，警方指出，第一階段實施車輛管制區域及時段，為20日下午2時30分起，管制凱道（重慶南路至公園路）東、西雙向；重慶南路（寶慶路至貴陽街）南、北雙向；懷寧街（寶慶路至貴陽街）南、北雙向；懷寧街（寶慶路至衡陽路）北往南；重慶南路與衡陽路口管制北往南。

第二階段為20日下午3時45分起至晚間6時（視狀況提早或延後），增加擴大管制包括，重慶南路（衡陽路至愛國西路）南、北雙向；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南、北雙向；貴陽街（博愛路至公園路）東、西雙向；寶慶路（博愛路至懷寧街）東、西雙向。

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中正第一警分局提醒，公有汽、機車停車格管制時段為19日晚間6時至20日晚間6時止，管制區域為貴陽街1段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽機車停車格位，禁止車輛停放。

警方指出，因應此次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛。（編輯：戴光育）1140518

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