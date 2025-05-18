苗栗警涉包庇黑幫找人頭頂替槍擊案 1收押2交保

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）竹南警分局員警查緝槍砲案，涉包庇幫派找人頭頂替槍枝持有者。檢廉獲報展開搜索約談，其中即將退休的偵查隊張姓小隊長遭羈押，曾姓前小隊長及鄭姓偵查佐交保。

竹南警分局今天表示，此案為警分局偵查隊員警於111年9月偵辦的槍砲案件，承辦員警疑有知情頂替而未予偵辦情事，警分局秉持不掩飾、不庇縱原則，積極配合檢察官釐清案情，絕不護短。

警分局指出，經法院裁准羈押的張姓小隊長依法即刻停職，遭交保的人員也立即作職務調整，並針對相關考核與監督不周幹部從嚴追究行政責任，絕不寬貸。

案件源於3年前，新竹幫派份子到苗栗開槍尋仇，涉案員警於查緝過程疑為求破案績效，涉默許幫派找人出面頂替、並交出槍枝以便結案。

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據指出，當初被逮的少年並非涉案人，且未如當初約定拿得足數「安家費」。苗栗檢方接獲檢舉後，會同廉政署前往竹南警分局偵查隊搜索，將張姓小隊長在內等多名員警帶回約談，並傳喚相關證人。

苗栗地檢署表示，竹南警分局員警涉包庇持有槍枝、公務員登載不實等案件，經檢察官訊問張姓被告等3人後，向法院聲請羈押禁見；經法院召開羈押庭審理後，裁定張姓小隊長羈押禁見，前小隊長曾姓男子（已退休）及鄭姓偵查佐分別以新台幣20萬元、15萬元交保。（編輯：戴光育）1140518