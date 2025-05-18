土庫鳳山寺花6萬元 讓失聯10多年神像找到回家的路

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林土庫鎮鳳山寺上週在網路發現有人販售自家聖王公神像，經查確認就是遺失10多年神尊；過程中神像又輾轉好幾手賣家，最後鳳山寺以6萬元成交，將神像請回安座。

鳳山寺主委郭建太今天說，遺失的聖王公神像是在民國22年刻製，10多年前被信徒請回供奉就此失聯，由於廟方當時並未有詳細記載相關資料，曾嘗試各種方式想尋回卻未果。

郭建太指出，有民眾10日告知廟方在鹿港跳蚤市場中發現疑似失聯神像，經照片中神像臉型、底座刻字便一眼認出是失聯10多年的1.8尺聖王公神像，立即請信徒、當地友人再前往攤位確認，攤商早已因雨天提早收攤，更有信徒在網路看見神像照片，於是廟方發文協尋，希望能恭迎神尊回家。

廟方陸續收到民眾回報後循線尋找，神像輾轉多手，最後得知在元長鄉藝品店，廟方凌晨與業者詳談仍慢了一步，神像被屏東古物收藏家買走。

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郭建太表示，雙方經過多次溝通，最後廟方以新台幣6萬元成交，收藏家當天即將神像請回鳳山寺，而元長鄉藝品店業者得知詳情後，將賺取的價差以添香油錢方式回報。

鳳山寺將神像重新整理，去除多餘漆料、換上新衣，重新安奉正殿享祀奉。郭建太指出，請回神像隔天就有信眾擲杯出現立杯，他們立刻請示是否因為回家而感到高興，獲得聖杯，信眾對於此次尋神明的故事津津樂道，直呼神奇。（編輯：陳仁華）1140518