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沃爾瑪擬漲價 川普：不該怪罪關稅或轉嫁消費者

2025/5/18 10:57
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，連鎖零售商沃爾瑪（Walmart）應該「吃下關稅」，而不是將公司本身漲價怪罪於他的政府對進口商品課徵關稅。

路透社報導，川普這番話是針對全球最大零售商沃爾瑪近日對外表示，由於高額關稅，該公司將不得不在本月稍晚開始漲價行動。

川普在社群媒體貼文表示：「沃爾瑪應別將整個供應鏈漲價的原因怪罪於關稅。沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠遠超出預期。」

川普表示：「正如所言，沃爾瑪和中國之間應該『吃下關稅』（EAT THE TARIFFS），不應向顧客收取任何費用。」

沃爾瑪表示，公司一向致力於盡可能地壓低價格，這種做法不會停止。

沃爾瑪在給路透社的聲明表示：「考慮到零售利潤率較低的現實情況，我們會盡量把價格維持在低檔，且盡量愈久愈好。」

沃爾瑪執行長道董明倫（Doug McMillon）15日表示，由於零售利潤較低，沃爾瑪無法吸收所有關稅成本。他說，即便如此，公司仍致力於確保主要來自中國的日用百貨的關稅成本，不會推高食品價格。

由於美國和貿易夥伴出現摩擦，尤其是和中國，同時消費者也在減少支出，因此許多美國企業已大幅削減或下調全年業績預測。

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沃爾瑪是衡量美國消費市場的風向球，這家公司對關稅影響明確表態，是為貿易戰如何影響零售業的訊號。沃爾瑪比其他公司更積極地管理成本來保持低價，這是向來有名的。

全球每週有2.55億人在沃爾瑪門市購物或在網上下單；90%的美國人口居住在距離沃爾瑪16公里的範圍內。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140518

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