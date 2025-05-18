吳志中:台梵關係屢過難關 台灣抗中打壓寫下傳奇

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（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）外交部政次吳志中今天將出席教宗良十四世就職典禮，對於台灣和歐洲唯一邦交國梵蒂岡關係，他形容是「關關難過關關過」，感覺愈來愈好；他也強調台灣要有自信，小國面對中共打壓還能活得更好，「我們正在寫一個傳奇」。

吳志中與總統特使陳建仁昨天抵達羅馬，昨晚與在梵蒂岡的台灣神職人員餐敘，他致詞時感性表示，想針對台梵關係講幾句話，他認為其實台灣一直都受天主照顧，他坦言身為外交部次長，常感覺台梵邦誼總是面臨許多挑戰，但似乎也關關難過關關過，感覺有愈來愈好。

吳志中表示，他記得陳建仁還在當副總統時，常以聖經裡迷失的羊為例，告訴他天主不會放棄任何一隻羊，台灣就像那隻迷失的羊，因此不會被天主拋棄。

吳志中說，他覺得還有另種說法，那隻迷失的羊搞不好不是台灣，而是變成共產黨的中國，天主想把中國找回來，所以剛過世的教宗方濟各可能是想把迷失的中國轉回來，不是要拋棄台灣。

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吳志中表示，他說這些是希望大家對台灣自身更有信心，他以外交部觀點來看，這幾年台灣形象真的非常不一樣，台灣現在正在寫傳奇，就像天主教曾在羅馬帝國遭受打壓，後來成為大家都接受的信仰，台灣一個這麼小的國家，面對中國共產黨打壓，竟然可以生存而且愈活愈好，這是一個傳奇。

吳志中強調，台灣不只有自由、民主、科技，女性也享有非常高的地位，台灣價值在世界都走在前面，因此他常講台灣是偉大的國家，現在雖然面臨威脅；和平要靠每天不懈的工作，包括努力在國際交朋友，在各種價值上走得更前面，相信台灣就會愈來愈好。（編輯：陳慧萍）1140518