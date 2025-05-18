3幼貓桃園市社宅墜樓亡 住戶遭強制搬離動保處送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園蘆竹二號社宅3幼貓墜樓亡，桃園市住都中心發現是租戶出國未做防護導致，已終止合約強制搬離；動保處今天表示，將在蒐證後送辦。此案為桃園社宅因飼養寵物不當被勒令搬離首例。

桃園市政府都市發展局表示，日前接獲貓咪在社會住宅墜樓死亡通報，聯繫房客未回應，透過房客友人才知房客出國，鄰居反映陽台仍有幼貓擔心墜樓；因有公共安全疑慮，便協調警方、動保處進入屋內協助處理，發現屋內環境髒亂，另有幼貓3隻，其中1隻明顯死亡，均由動保處帶回，並持續誘捕逃離3隻成貓。

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動物保護處長王得吉今天表示，3隻成貓目前已全部誘捕完成，目前已在蒐集相關資料，後續將依動物保護法送交桃園地方檢察署辦理。

桃園市社會住宅服務中心營運管理組長陳嵩豐接受媒體聯訪表示，7樓住戶疏於照料貓群，導致3隻幼貓自陽台墜落死亡，引發社區公共安全疑慮，暴露飼主缺乏對寵物基本照料責任，屋內環境髒亂甚至有幼貓及鴿子屍體，中心除協調動保處介入處理，並於5月31日租約屆滿時勒令搬離不再續約，對屋內堆積垃圾相關清運、清潔、修繕、復原等費用，將依法追償。（編輯：陳仁華）1140518