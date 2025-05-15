女子棄養16隻柴犬 竹縣動保所罰41.5萬元禁養犬貓

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）竹縣動保所今天說，一名蔡姓女子不顧飼主責任，開車沿路遺棄16隻柴犬，依違反棄養動物、未替寵物絕育及未辦理寵物登記等併罰新台幣41.5萬餘元，且不得再飼養犬貓。

新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇向中央社記者指出，上月中旬獲報有人在竹縣關西鎮、新埔鎮等地，開車載柴犬沿路丟棄，經救援共有16隻，後續警方調閱監視器後已鎖定肇事車輛與車主，為50餘歲蔡姓女子。

彭正宇說，對於車主沿路惡意棄養多隻柴犬，不顧飼主責任且嚴重影響動物福利，動保所將對其違反動物保護法棄養動物、未替寵物絕育及未辦理寵物登記等事實，併罰最高新台幣41萬5000元罰鍰，並列入黑名單，日後不得再飼養犬貓。

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為協助被遺棄的柴犬，彭正宇表示，元培科技大學寵物保健系的教師與學生主動協助，為此批柴犬提供美容，除外觀上改善，學生也透過美容過程與犬隻互動，讓牠們逐步恢復對人的信任與安全感。

他指出，目前已協助安置這批遭遺養柴犬，並進行健康檢查，後續將擇期辦理認養活動，讓柴犬找到家。（編輯：龍柏安）1140515