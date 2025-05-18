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最後生還者男星懂難民之苦 籲好萊塢抗政治壓力

2025/5/18 12:20
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（中央社坎城17日綜合外電報導）智利裔美國男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）今天呼籲好萊塢抵抗美國國內的政治壓力，並坦言公開發聲反對總統川普讓人感到「膽戰心驚」。

法新社報導，被問到川普的移民政策時，這位「最後生還者」（The Last of Us）男星表示：「對1位參與電影演出的演員來說，公開討論這類議題讓人感到膽戰心驚。」

50歲的佩德羅帕斯卡在法國坎城（Cannes）記者會上表示：「我是移民，我的父母是來自智利的難民。我們逃離獨裁政權，而在丹麥獲得庇護後，我有幸在美國成長…我支持這些保護措施。」

他與瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）現身坎城影展，共同出席新片「愛丁頓」（Eddington，暫譯）首映。這部作品以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的新墨西哥州為背景，以黑色諷刺手法重批美國有毒的政治文化。

恐怖片大師亞瑞阿斯特（Ari Aster）執導的這部片因宏大的企圖心獲得肯定，但「時代雜誌」（Time）影評人及多位評論者認為這部電影「內容過於繁雜」。

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佩德羅帕斯卡呼應日前勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在坎城影展開幕夜的發言，說電影業需要有涉足政治議題的勇氣。

佩德羅帕斯卡說：「所以繼續說故事，繼續展現自我，堅持做你自己。那些想嚇唬你的人，去他的！動手反擊。這就是說故事最完美的方式，別讓他們得逞。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140518

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