朱立倫：賴總統只要是少數就用罷免解決 不願溝通對話

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）總統賴清德表示，民主問題必然要用更大的民主來解決，有兩個方式，就是憲政體制與罷免，他也尊重在野黨罷免總統的憲政權力。國民黨主席朱立倫今天說，賴總統的意思是要創造民主最詭異的奇蹟，只要是少數，就用罷免多數的方式來解決，他一再提出希望朝野能夠對談，解決問題，但賴總統完全置之不理。

賴總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪，對如何化解國會僵局，總統表示，民主問題必然要用更大的民主來解決，有兩個方式，就是憲政體制與罷免。對於在野黨擬發動罷免總統，賴總統認為，這是立法委員所擁有的憲政權力，必須尊重。

朱立倫今天上午出席「反惡霸、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會，他會前受訪表示，相信所有民主國家都不希望發生罷免這件事，朝野應透過溝通對話化解爭議，很可惜這一年來，在賴總統的字典裡面沒有和、溝通、對話，他一再提出希望朝野能夠對談，解決問題，但賴總統完全置之不理。

朱立倫說，賴總統的眼中只有鬥，若按照賴總統的講法，就是透過罷免來解決，那不是要創下全世界民主最詭異的奇蹟嗎；過去前總統陳水扁時代，朝小野大的情況比現在更嚴重，陳水扁都可以面對解決，為什麼賴總統完全只有透過鬥，透過罷免在野黨立委解決問題。

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朱立倫質疑，賴總統為什麼不能夠透過溝通，難道眼中只有罷免，成為多數、成為獨裁者、成為專制的領導者才是民主嗎，所以話不要講得這麼好聽，實際上完全不願意做任何溝通。

朱立倫說，只要是少數就用罷免多數的方式來解決，那台灣以後就不斷的罷免，每一年都罷免一次，只要選輸，就推翻重選，那以後乾脆改為一年改選一次不是最方便。在野黨不斷呼籲召開國是會議、朝野對談或任何形式的溝通，但賴總統都拒絕，完全把門關起來，只會鬥在野黨。（編輯：蘇志宗、林淑媛）1140518