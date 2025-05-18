美國加州生殖診所爆炸釀1死 FBI定調恐怖攻擊

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（中央社加州棕櫚泉17日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）今天表示，加州一間生殖診所發生的爆炸事件為恐怖攻擊，並說這間診所有可能是遭蓄意鎖定。

法新社報導，FBI洛杉磯分局負責人戴維斯（Akil Davis）告訴媒體說：「這是1起蓄意的恐怖行動。待我們繼續調查，將會釐清這是國際恐怖主義還是本土恐怖主義。」

針對這間位於棕櫚泉（Palm Springs）的診所是否刻意遭鎖定，成為攻擊目標，戴維斯回應：「我們認為答案是肯定的。」

路透社報導，棕櫚泉市長迪哈特（Ron deHarte）說，這起炸彈爆炸事件造成1人喪生。

有關當局還未釐清作案動機，迪哈特並說他無法證實死者是否就是犯嫌。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述執法消息來源以及由美國生殖中心（American Reproductive Centers）營運的事發診所消息來源指出，爆炸事件造成至少5人受傷。

棕櫚泉位在洛杉磯（Los Angeles）以東約160公里。

棕櫚泉市政府在臉書（Facebook）貼文指出，爆炸事件發生在美西夏令時間上午11時前不久。

美國生殖中心在加州至少3個城市有辦公室，提供體外人工受孕、基因檢測和捐卵等服務。

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這間診所在臉書發文表示，實驗室內包括所有卵子、胚胎等的生殖材料皆安全無虞，所有工作人員均未受傷。

診所負責人阿布杜拉（Maher Abdallah）在貼文中表示：「這個片刻震驚了我們，但阻止不了我們。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140518