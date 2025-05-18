加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／墨西哥海軍訓練艦撞紐約布魯克林大橋 桅杆全斷19人傷
首頁 / 國際

墨西哥海軍訓練艦撞紐約布魯克林大橋 桅杆全斷19人傷[影]

2025/5/18 11:36（5/18 11:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一艘墨西哥海軍訓練艦17日撞上紐約布魯克林大橋，19人受傷。（路透社）
一艘墨西哥海軍訓練艦17日撞上紐約布魯克林大橋，19人受傷。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）一艘墨西哥海軍訓練艦今晚撞上美國紐約布魯克林大橋（Brooklyn Bridge），導致3根桅杆全斷，造成19人受傷，並在這個紐約市地標下方引發救援行動。

綜合法新社、路透社和美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，網路影片顯示，船艦在駛過這座連接布魯克林（Brooklyn）和曼哈頓（Manhattan）這兩個紐約市地區的大橋下方，桅杆與大橋相撞。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在記者會表示，這起事故造成19人受傷，其中4人傷勢嚴重。有關當局表示，所有傷者均在船上。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

布魯克林大橋於1883年完工，是紐約熱門旅遊景點，也是曼哈頓和布魯克林之間的主要通道。

紐約市警察局（NYPD）發言人表示，目前還不清楚人員受傷的具體原因。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140518

延伸閱讀
巴爾的摩大橋遭撞毀 肇事船隻2016年也曾撞上比利時碼頭紐時：DALI號貨輪撞巴爾的摩大橋 力道相當登月火箭所需1/3全球近20年重大橋梁坍塌意外 印度5起至少257死印度吊橋斷落奪百命 監視器畫面揭人數超載、民眾搖晃嬉戲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：