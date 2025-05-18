墨西哥海軍訓練艦撞紐約布魯克林大橋 桅杆全斷19人傷[影]
2025/5/18 11:36（5/18 11:52 更新）
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）一艘墨西哥海軍訓練艦今晚撞上美國紐約布魯克林大橋（Brooklyn Bridge），導致3根桅杆全斷，造成19人受傷，並在這個紐約市地標下方引發救援行動。
綜合法新社、路透社和美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，網路影片顯示，船艦在駛過這座連接布魯克林（Brooklyn）和曼哈頓（Manhattan）這兩個紐約市地區的大橋下方，桅杆與大橋相撞。
紐約市長亞當斯（Eric Adams）在記者會表示，這起事故造成19人受傷，其中4人傷勢嚴重。有關當局表示，所有傷者均在船上。
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布魯克林大橋於1883年完工，是紐約熱門旅遊景點，也是曼哈頓和布魯克林之間的主要通道。
紐約市警察局（NYPD）發言人表示，目前還不清楚人員受傷的具體原因。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140518
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