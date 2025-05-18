墨西哥訓練艦撞紐約布魯克林大橋 2死19傷

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國紐約發生墨西哥海軍訓練艦撞上布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）的事件，市長亞當斯（Eric Adams）今天表示，這起事件造成2人死亡，19人受傷。

綜合法新社與路透社報導，亞當斯在社群平台X發文表示，「墨西哥海軍大型帆船夸烏特莫克號（Cuauhtemoc）失去動力並撞上布魯克林大橋。」

亞當斯說：「當時船上有277人，其中19人受傷，2人情況危急，另有2人不幸因傷去世。」

紐約市警察局人員在記者會表示，船隻失去動力，因此不得不駛向布魯克林一側的橋基。

墨西哥海軍發布聲明說，事件造成船上22人受傷，3人重傷。

部分美國媒體報導，這艘訓練艦撞上布魯克林大橋時，有些水手正在桅杆索具上執行作業。墨西哥海軍發布聲明表示，這起事故中沒人落水，因此也沒展開搜索行動。

法新社引述「紐約郵報」（The New York Post）報導，這起事件的傷者被迅速送往醫院治療。

根據數間美國媒體報導，這艘帆船建於1982年，桅杆高度48.2公尺。

布魯克林大橋其中一個橋基所在的南街海港（South Street Seaport），線上影片顯示，當夸烏特莫克號撞上大橋並偏向碼頭時，圍觀者紛紛驚恐逃跑。

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英國廣播公司新聞網（BBC News）指出，每年海軍軍事學校課程結束後，這艘船艦都會起航，完成學員的訓練。

墨西哥海軍表示，這個年度，這艘船是4月6日離開墨國阿卡普爾科（Acapulco），原本目的地是冰島。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140518