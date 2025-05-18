「台中Go」會員增至4.5萬 手機就能搭公車捷運

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市政府3月份推出市民限定乘車碼，民眾用手機就能搭公車、捷運，還具備線上儲值、餘額查詢功能；交通局今天指出，綁定「台中Go」APP，至5月中旬已增加到4.5萬人。

台中市政府自3月21日推出市民限定乘車碼，民眾用手機就能搭公車、捷運，還具備線上儲值、餘額查詢功能，台中市政府交通局統計顯示，綁定「台中Go」APP至5月中旬已增至4.5萬人，上下車不必忙著找交通卡，一機在手、服務就有，吸引外縣市來取經。

交通局長葉昭甫表示，AI功能應用普及後，研議導入「台中Go」，未來可透過情境引導、旅運規劃、預約提醒等功能，讓「台中Go」成為民眾智慧出行小秘書。

葉昭甫說明，台中市去年創下高達8200多萬人次搭乘公車的服務量，市民限定乘車碼上路後，帶動「台中Go」APP下載量，推出近2個月來會員數飆升到4.5萬人，市民限定乘車碼已有3萬人完成綁定。

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依年齡層分布顯示，20到39歲占31%，40到59歲占50%以上，葉昭甫認為，逾8成為青壯年，很多民眾使用後肯定便民服務，新版「台中Go」APP還提供查詢公車動態、路線規劃、附近站牌資訊等功能，成為全方位交通指南。

為確保民眾持市民限定乘車碼搭車的服務品質，交通局表示，開發團隊完成系統開發及相關程式後，由交通局率隊帶領全市各公車業者、票證公司、設備商、數位發展局等分成3隊，安排3個不同方向路線出發展開實機測試，並將測試的公車路線、設備型號、電子支付業者等細節皆記錄下來，彙整後進行優化檢討及改善成果追蹤，最終在3月21日順利上線。（編輯：陳仁華）1140518