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小聯盟李灝宇2支二壘打 鄭宗哲雙重戰皆有表現

2025/5/18 12:20
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）美職老虎隊小聯盟3A台灣好手李灝宇今天4打數敲出2支二壘安打，5月手感相當火燙；海盜隊3A的鄭宗哲在雙重戰首場敲出1支安打，第2戰靠著保送、高飛犧牲打有2分打點。

老虎隊3A與洋基隊3A交手的賽事，李灝宇先發打第3棒、守二壘，1局上就敲出右邊方向二壘安打，3局上擊出二壘平飛球遭接殺，不過擊球初速達102.1英里（約164.3公里）；6局上擊出中外野飛球出局，擊球初速達109英里（約175.4公里）。

李灝宇於8局上再度敲出二壘安打，總計今天4打數敲出2支二壘安打，本季目前在3A出賽38場，153打數敲出39支安打，包括7支二壘打、3支三壘打、3發全壘打，打擊率2成55。不過，最終老虎隊3A以2比7不敵洋基隊3A。

海盜隊3A與紅人隊3A進行雙重戰，鄭宗哲都先發打第9棒，分別擔任先發游擊手、三壘手。首戰鄭宗哲在2局下就敲出一壘安打，並靠著隊友開轟跑回分數，此戰總計3打數敲出1支安打，最終海盜隊3A以6比4擊退紅人隊3A。

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第2戰2局下滿壘時，鄭宗哲選到保送擠回1分，3局下擊出高飛犧牲打送回1分。鄭宗哲在雙重賽第2場雖然1打數沒有安打，不過選到1次保送，包辦2打點、1得分，最終海盜隊3A以8比2獲勝，鄭宗哲本季目前在3A打擊率2成。

另外，新人聯盟道奇隊的柯敬賢繼昨天有場內全壘打演出，今天先發打第5棒、守左外野，4打數敲出2支安打，包辦4分打點，目前打擊率達3成94。（編輯：管中維）1140518

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