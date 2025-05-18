嘉縣獨立山落石釀1死 步道右線封閉僅開放左線

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣18日電）嘉義縣獨立山步道昨天傍晚發生落石，造成1人喪命，同時步道略有毀損；林業及自然保育署嘉義分署今天公告，即起步道右線暫停開放，遊客如須上獨立山，請依現場告示改走步道左線。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿指出，昨天下午5時50分許，竹崎鄉獨立山步道二號橋往上約100公尺處，右側螺旋梯木棧道發生落石意外，造成1人不幸罹難。

據警方初步調查，吳姓女子與4名家屬同行，沿步道下山，行經事發地點時，突傳出巨大落石聲響，隨行家屬立即示警眾人閃避；不料，山坡上滾落巨石擊中木棧道並掀起大量沙塵，吳女不慎遭落石擊落邊坡，造成頭部、腹部、腳部多處撕裂傷。

經竹崎消防分隊人員到場救護，確認吳女已無生命跡象、明顯死亡，警方今天報請嘉義地方檢察署刑事相驗，以釐清確切死因。

為維護登山民眾安全，警方立即通報獨立山步道養護機關「農業部林業及自然保育署嘉義分署觸口工作站」協助步道封閉事宜，今天清晨5時派員前往現場封閉步道。

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農業部林業及自然保育署嘉義分署今天在臉書（Facebook）專頁公告，獨立山步道0k+650m處昨天傍晚因落石造成損壞，即起步道右線暫停開放；遊客如須上獨立山，請依現場告示改走步道左線。

嘉義分署提醒，近期午後山區易有短時較大雨勢或強降雨發生，請民眾前往山區或步道前，務必留意即時天氣、路況資訊。（編輯：陳仁華）1140518