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地方阿嬤便當飄香 台裔水利專家憶緬甸震後韌性

2025/5/18 11:13（5/18 11:51 更新）
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無國界醫生在緬甸茵萊湖協助修復供水系統，並鑽探新水井，水利衛生活動團隊使用空氣壓縮機清理受污染的水井。圖攝於4月28日。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月18日
無國界醫生在緬甸茵萊湖協助修復供水系統，並鑽探新水井，水利衛生活動團隊使用空氣壓縮機清理受污染的水井。圖攝於4月28日。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月18日
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）內亂不斷的緬甸遇上百年強震，台裔美籍水利衛生專家張暉𡩋見證磨難下的韌性，災民無私將僅存不多的物資贈與一無所有之人，地方阿嬤自發烹煮、發送的愛心便當，令他最難忘。

今年38歲的張暉𡩋是台裔美籍水利衛生專家，畢業於華盛頓大學，目前在緬甸仰光擔任無國界醫生水利衛生專案統籌，他從2015年起參與無國界醫生前線任務，曾前往衣索比亞、美屬波多黎各、坦尚尼亞、南蘇丹等地，「我很小就想加入人道組織。」

成為無國界醫生的一員，是張暉𡩋小時候的夢想，他告訴中央社記者，大約是在1999年無意間看到了無國界醫生推出的計畫，一顆小小的種子被種下，他開始專注無國界醫生，在他28歲那年，他終於圓夢，穿上印有無國界醫生標識的衣服，踏上戰亂的南蘇丹，修建水利。

「這些地方真的非常危險，我的家人、朋友直到現在仍然很擔心我。」張暉𡩋說，即使有非常多的擔憂，但他的親友團從來沒有提出反對意見，反而給予最大的支持，這些都是他一次次挺進前線的動力，即使面對內部衝突不斷、餘震持續的緬甸，他也一無反顧。

飄洋過海到太平洋另一端的緬甸，張暉𡩋見證了儘管面對困境，仍然展現出強大韌性的緬甸居民。「我的團隊夥伴其實都是百年強震的災民。」張暉𡩋說，那些白天並肩修復水利工程的當地夥伴，晚上回家繼續維修被震毀的家，甚至有人正在對抗災後心理創傷，依然從不缺工。

不僅是無國界醫生緬甸成員，當地一般住民面對考驗的勇氣，讓張暉𡩋欽佩不已。他說，很多人因地震而受苦，但在困境中依然熱心助人。當地居民只要有人有食材，就會煮飯與鄰居分享，食材還有庫存也會主動分送，甚至當有鄰居因地震失去衣物，其他居民也會主動提供幫助。

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張暉𡩋指出，令人感動的是，這樣的善舉不只是地震後短暫的反應，而是一直持續到現在。他回憶有一次修水井時，有地方阿嬤準備了許多便當，不僅分送給村民，也特別拿來給在場所有公民社會組織（CSO）的夥伴享用，「那一刻就像一個大家庭共餐的溫馨場景。」

張暉寗感慨說，緬甸人真的非常溫暖，面對天災人禍，仍展現出令人敬佩的堅強與勇氣。地方阿嬤便當飄香，他永遠不會遺忘，就像在閒暇之餘，漫步當地市場，品嚐著在美國吃不到的熱帶水果，這些小確幸的滋味，中和了強震後重建所帶來的辛苦。（編輯：管中維）1140518

無國界醫生提供援助的緬甸茵萊湖部分村莊，房屋毀損率高達80%至90%。無國界醫生發放竹片、木材等建材，協助受災社區重建家園。圖攝於5月1日。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月18日
無國界醫生提供援助的緬甸茵萊湖部分村莊，房屋毀損率高達80%至90%。無國界醫生發放竹片、木材等建材，協助受災社區重建家園。圖攝於5月1日。（無國界醫生提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年5月18日
張暉𡩋
想拉跌倒鄰居一把 台裔青年赴緬甸重建生命水源
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