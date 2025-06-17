王惠美率團赴丹麥參觀安養中心 吸取長照經驗

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣長王惠美赴丹麥參訪，首站前往醫療保健中心及奧雷斯塔德安養中心，了解當地長照現況；王惠美說，安養中心重視情感支持與社會參與，展現人文關懷與照護專業並進精神。

王惠美率領縣府社會處長王蘭心等人，前往丹麥了解當地社會福利政策推動現況，彰縣府發布新聞稿指出，王惠美等人今天先後參訪丹麥醫療保健中心以及位在哥本哈根南部的奧雷斯塔德安養中心，深入了解丹麥針對長者如何進行照顧和社會支持。

王惠美一行人先前往丹麥醫療保健中心（Healthcare Denmark）參訪；中心工作人員說明，丹麥由中央負責政策制定、地方市政單位執行照顧服務的制度設計，內容包含居家照護、復能服務、長者預防保健及社區支持，特別在智慧照護方面，結合遠距醫療、穿戴式感測設備與雲端資料平台，有效提升長者在宅生活品質與自主能力，同時降低照護人力壓力。

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結束保健中心行程後，隨即前往位在哥本哈根南部的奧雷斯塔德安養中心考察，中心人員向王惠美等人介紹，安養中心是一所結合藝術、人文與自然的現代療養機構，室內空間設計強調綠意與開放，並融入繪畫等藝術活動，幫助長者舒緩情緒、促進人際互動，且中心也和當地藝術家合作，定期開設工作坊，展現人文關懷與照護專業並進的服務精神。

王惠美參觀完2間中心後指出，丹麥即將邁入超高齡社會，此行主要了解丹麥核心理念「以人為本」的智慧照顧系統，對於彰化未來在面對高齡化所帶來的挑戰，社區照顧關懷據點升級、弱勢獨居長者健康監測、即時通報系統建置與照服員再訓練制度設計等方面，都具參考價值。（編輯：謝雅竹）1140617