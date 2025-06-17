消息人士：美旅行禁令考慮新增36國 近15億人受影響

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）看過備忘錄的人士今天表示，美國正考慮將旅行禁令擴大到另外36個國家，意味入境限制可能大幅擴大涵蓋近15億人。

法新社報導，美國國務院本月初宣布，禁止阿富汗、海地和伊朗等12個國家的公民入境，並對另外7國的旅客實施部分禁令。這是川普總統第一任期內一項具有爭議的措施，如今再現。

但將旅行禁令擴大到另外36個國家，包括埃及以及在非洲、亞洲、加勒比海和太平洋地區的其他美國合作夥伴，似乎升高了川普對移民的壓制。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）檢視這份內部備忘錄後報導說，備忘錄由國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署，並已發送給駐節這些國家的外交官。

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據報導，這份備忘錄給予名單上各國政府60天的期限，以符合國務院制定的新規定。

這些國家包括非洲人口最多的國家奈及利亞、衣索比亞、埃及、剛果民主共和國和坦尚尼亞，以及柬埔寨、吉爾吉斯、聖露西亞、南蘇丹、敘利亞和萬那杜。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140617