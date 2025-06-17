北市抽驗30件榖豆類 3件進口綠豆農藥殘留超標

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市衛生局今天發布4月在零售賣場抽驗30件榖豆類產品的檢驗結果，計3件進口綠豆各檢出1項農藥殘留違規，1件來自外縣市，2件是北市業者，將由所轄衛生局依法開罰。

台北市政府衛生局發布新聞稿指出，這次抽驗的30件榖豆類產品來自零售業者、超市及賣場等，計有26件為輸入，另外4件是國產，包含萬丹紅豆、省產薏仁、本產新紅豆（藍線）及有機白米。

抽驗品項包括綠豆10件、芝麻5件、燕麥4件、黃豆3件、薏仁3件，以及紅豆2件、米1件、紅藜1件、蕎麥1件。

衛生局指出，檢驗項目包括農藥殘留、磷化氫、環氧乙烷、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）及黃麴毒素（B1、B2、G1、G2）。

檢驗結果，衛生局表示，計3件進口綠豆各檢出1項殘留農藥，不符合衛福部公告的「農藥殘留容許量標準」，其中1件來自外縣市，已移請所轄衛生局辦理，另外2件來源在台北市，將依據食品安全衛生管理法開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

根據衛生局提供名冊，上述3件綠豆的原產地分別為緬甸1件，檢出環克座（Cyproconazole）0.07ppm，超出標準0.05ppm以下；印尼2件，1件檢出賽速安（Thiamethoxam）0.03ppm、另1件則檢出賽速安0.04ppm，都超出標準0.02ppm以下。

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衛生局提醒進口商，應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期送驗原料、半成品或成品，以保品質；中下游業者應保存販售產品來源憑證，以利溯源。

衛生局也呼籲民眾，食用或烹調穀豆類前，先用流動清水沖洗，再浸泡10到20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，可減少及降低農藥殘留。（編輯：張雅淨）1140617