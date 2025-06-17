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分擔擴大租金補貼 陳其邁：會跟中央溝通

2025/6/17 14:01（6/17 14:51 更新）
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針對明年擴大租金補貼需由地方政府分擔，高雄市長陳其邁17日接受媒體聯訪表示，站在地方政府立場，能由中央全額負擔當然最好，市府會跟中央溝通。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月17日
針對明年擴大租金補貼需由地方政府分擔，高雄市長陳其邁17日接受媒體聯訪表示，站在地方政府立場，能由中央全額負擔當然最好，市府會跟中央溝通。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月17日
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）針對明年擴大租金補貼需由地方政府分擔，高雄市長陳其邁今天表示，站在地方政府立場，能由中央全額負擔當然最好，市府會跟中央溝通，但不論中央、地方分攤比例多少，這項政策都該續辦。

中央函文地方明年擴大租金補貼，因為財劃法修法，需要縣市政府分擔並自籌。對此，陳其邁今天接受媒體聯訪表示，由中央全額負擔當然是最好的事情，而高雄市政府也根據囤房稅有增額的租金補貼，擴大適用範圍，並減免社宅租金。

陳其邁說，「如果站在地方政府的立場，這些錢中央出當然是最好」，高雄市政府也會跟中央溝通，但租金補貼政策對年輕人來說非常重要，所以不管中央、地方分攤的比例多少，這個政策都應該要繼續辦下去。

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中央要求租金補貼經費需由地方分擔自籌，引發部分地方政府反彈聲浪。內政部國土署曾發布新聞稿說明，租金補貼經費支出方式重新研擬是因應新版財劃法，並非突然，而是依法行政，且租金補貼等住宅業務本就屬地方自治事項。

國土署指出，新版財劃法已經在3月正式公告，地方政府應在財劃法新法上路、自有財源提高之際，在明年度預算籌編勇於分擔租屋族照顧責任，編列足夠支持經費，和中央共同持續協助租屋族群減輕居住負擔。（編輯：謝雅竹）1140617

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