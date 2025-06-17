賴總統勗勉國軍 持續改善福利待遇推敬軍政策

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）總統賴清德今天表示，軍人是保家衛國的存在，政府會持續推動國防改革，呼籲朝野國會支持國防預算，持續改善國軍福利待遇並推出更多敬軍政策，「你們是國家最重要依靠」。

賴總統今天到台中市神岡區勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」發放加菜金，並視導海馬士多管火箭系統等新式武器。賴總統感謝國軍辛勞，叮嚀國軍們在訓練與任務中注意安全，「你的榮耀就是國家的榮耀，你們是國家最重要的依靠」。

賴總統致詞表示，國軍不分晝夜，用鋼鐵般意志守護家園，守護自由民主的日常生活。國軍順利完成年度重砲保養射擊任務，以及精準飛彈射擊等重要任務，國軍的每一分努力，都讓國家安全更加堅實穩固。

他說，砲兵部隊是專業且辛苦的單位，要在炎炎烈日或颳風下雨時，扛著沉重的砲彈完成射擊準備，汗如雨下、肌肉酸痛的感覺，沒有經歷過的人實在難以想像。

賴總統表示，每一發砲彈或飛彈要能精準迅速命中目標，從觀測、計算到發射，每個環節都需要團隊精確無比的合作。新式武器是全新挑戰，所學不僅是操作武器，更要將新式武器完美融入到聯合作戰體系。

賴總統說，他身為三軍統帥深知堅實的戰力除來自精良的武器裝備，更重要的是來自每一名官士兵紮實的訓練、高昂的士氣與堅定的信念。政府會持續推動國防改革，編列並爭取更多的國防預算，保障國家安全，也請國會不分朝野都能支持。

賴總統指出，近年來政府持續提升軍公教待遇，今年4月也為國軍加薪，未來會用最大的努力，持續改善國軍的福利待遇並推出更多敬軍政策，讓大家為國家付出的同時，沒有後顧之憂。

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賴總統提到，當前台灣的區域挑戰依然存在，要不斷強化國防力量，致力維護區域的和平穩定，國軍們對自我的要求，正是以實力達到真和平的最佳寫照。

漢光41號演習將至，賴總統也為大家加油打氣，他說，漢光演習真正目的就是要驗證，透過最嚴苛、最接近實戰的場景，來驗證防衛構想的可行性，驗收平時的訓練。（編輯：謝雅竹）1140617

總統賴清德（右2）17日勗勉「陸軍砲兵第58指揮部」，視察海馬士多管火箭系統新式武器操作後，和國軍一起合影留念。中央社記者趙麗妍攝 114年6月17日

總統賴清德（左）17日赴陸軍58砲指部視導向美採購的M142「海馬士」多管火箭系統，並致贈加菜金勗勉砲兵弟兄。中央社記者趙麗妍攝 114年6月17日