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美F-16休倫湖擊落飛行物 傳第一枚飛彈未擊中目標

2023/2/14 11:11
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國軍方昨天在美國和加拿大邊界附近的休倫湖（Lake Huron）上方擊落一個飛行物體，3名知情人士透露，美軍F-16戰機當時發射的第一枚飛彈並未擊中目標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈和白宮先前並未對外透露第一枚飛彈並未擊中目標一事。但北方司令部（NORTHCOM）和北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）昨天告訴媒體，由於目標物體體積小，捕捉和瞄準都有難度。

由於目標物體的體積很小，雷達引導的飛彈「成功概率較低」，且難以用飛機的槍砲擊落。

飛行員傾向使用短程AIM 9X響尾蛇飛彈（Sidewinders），這種飛彈能感測目標物體和周圍環境的熱對比。但消息人士透露，即便如此，第一枚飛彈也未能擊中目標。

范赫克昨天表示：「我們在各種情況下都會極度謹慎，以確保我們限制住潛在的附帶損害。」不過范赫克並未直接承認第一枚飛彈未擊中目標。

CNN已聯繫五角大廈尋求置評。

飛彈未擊中目標一事是由福斯新聞（Fox News）率先披露。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120214

#范赫克
#五角大廈
#CNN
范赫克
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