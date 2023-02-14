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4飛行物北美上空遭擊落 加總理：顯然有某種模式

2023/2/14 09:56
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（中央社渥太華13日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天表示，最近幾天遭擊落的4個物體，包括11日在育空地區（Yukon Territory）上空擊落的物體，某種程度上存在關連；但他並未詳細說明。

路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在育空地區首府白馬（Whitehorse）舉行的記者會上表示：「顯然存在某種模式，過去一週我們在很大程度上看到了這一點，這引起人們的興趣和密切關注。」

一枚疑似中國間諜氣球飛越美國上空，2月4日在南卡羅來納州海岸遭擊落後，又有3個物體在北美空域遭美國戰機擊落，但美國和加拿大官員一直難以解釋這些物體的來源。

五角大廈表示，美國戰機昨天在休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個八角形物體。10日，一個物體在阿拉斯加戴德豪斯（Deadhorse）附近的海冰上被擊落，11日，第3個物體在育空地區遭摧毀，調查人員仍在尋找殘骸。

杜魯道表示，正在搜索在育空地區擊落的空中物體，他說，冬季天氣構成了挑戰。杜魯道還表示，3月與美國總統拜登會面時將討論空中物體問題。

杜魯道說，這些空中物體出現在北美領空是「非常嚴重的情況」。

被問到加拿大為何不自行擊落育空上空的物體時，杜魯道多說：「北美航太防衛司令部（NORAD）是個聯合司令部，意味我們在北美上空一起做事，加拿大和美國的戰機緊急起飛攔截該物體並將其擊落。」

杜魯道補充說：「我們的焦點不在於哪一方因做了什麼而獲得表揚。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120214

#杜魯道多
#美國
#北美
拜登
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